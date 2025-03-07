†
DE LA GARMA, MARÍA ELENA
Q.E.P.D.
Falleció el 04/03/2025. Con profundo pesar, Rodrigo de Arrechea, en representación de la Entidad Binacional Yacyretá, lamenta el fallecimiento de la señora madre de nuestro estimado compañero Esc. Facundo Palma.
Por El Litoral
†
