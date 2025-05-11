†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Jorge Emilio Monzón y María Celia Gómez Omil de Monzón, sus hijas y yernos participan con mucho dolor y acompañan a toda la familia en este triste momento. Ruegan una oración por su memoria. c/766

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Edgardo Raúl Ressel y Ana María Silva, sus hijos Ariel Ressel y, Cristian Ressel y Nolly Monzón, sus nietos Juan Francisco, Carmela María y María Paz Ressel, acompañan a la familia con muchísimo cariño en estos momentos de tanto dolor, en especial al querido Cacho y a su nieta María Paz, pidiendo a Dios que otorgue mucha paz a sus corazones al saber que ella está en brazos de Jesús y María. c/767

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Juliana Racioppi Q.E.P.D. Juan Pablo Alessandrini y Soledad Goitia, con profundo dolor despedimos a nuestra querida amiga Juliana. Su espíritu alegre y su gran corazón dejarán una huella imborrable en nuestras vidas. Acompañamos con mucho cariño a sus padres Oscar y Cristina, a su esposo Agustín y a sus hijos Santiago, Francisca y Paz en este momento de inmenso dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso. c/769

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Dr. Juan Luis Binda participa el fallecimiento de la hija de su colega y ex profesor Dr. Racioppi sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque del Recuerdo. c/768

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Hoy nos toca, con profundo dolor, despedir a nuestra querida compañera Juli. La de la sonrisa siempre presente. Irradiando luz con su inocencia y buen corazón. Tu partida nos llena de pesar pero sabemos que los momentos compartidos nos han dejado marcas imborrables que atesoraremos por siempre y el brillo de tu espíritu nos seguirá acompañando. Agradecemos el honor de haberte conocido y el haber podido recorrer juntas, un tramo del camino. Rogamos al Padre, por intercesión de San José, te reciba en sus brazos y puedas gozar de la paz eterna. Pedimos también consuelo a tu familia en este difícil momento. Hasta siempre Juli. Promoción 1996, Colegio San José. c/770

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Diego Arquier, Daniela Filigoi y sus hijos Ignacio, Matias y Rosario, lamentan profundamente la partida de nuestra querida Juli y acompañan a toda su familia elevando a Dios una oración por su eterna Paz. c/770

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Tus amigas Carola, Choni, Laura, Tere, Rocío S., Sole G., Male, Pri, Trini, Cuchi, Ma. Inés, Ma Nydia, Mer, Ceci, Flor, Chefi, Irma, Sole V., Ale, Caro, Silvana, Paula y Rocío B. te despiden con profundo dolor. Seguras que ya has sido recibida con los brazos abiertos de nuestro Señor, rogamos oraciones por tu eterno descanso. Te extrañaremos por siempre. c/771

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. El 5° “C” de la” Promo 67” de La Escuela Normal Dr. Juan Pujol se unen en el dolor de su compañera Cristina de Cacho, de sus hijos, de su hermana María Eugenia en la repentina partida de Juliana. Ruegan a la Virgen del Carmen que la eleve al Sr para que alcance la paz que merece. Y ayude a sus hijos, padres y hermana verla siempre con una hermosa sonrisa en sus labios. Silencio y paz. c/772

†

JULIANA MARÍA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Teresita de Jesús Seoane Mohando, José Benjamin de la Vega e hijos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga Juliana, ruegan oraciones a su memoria, en la seguridad que descansa en paz, en el amor de Dios. c/773