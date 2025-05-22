¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Faustina La Libertad Avanza la unidad
Faustina La Libertad Avanza la unidad
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

CARMEN ELVIRA VALLEBELLA DE IGLESIA

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 00:00

CARMEN ELVIRA VALLEBELLA DE IGLESIA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/05/2025. Edwin E. Harvey, Ana Menises de Harvey y sus hijos Wini, Elisita y Benjamín participan su fallecimiento y abrazan a Ma. Elvira y familia. Que en paz descanses querida Carmen. c/821

CARMEN E. VALLEBELA DE IGLESIA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/05/2025. Enrique y Alejandra Van De Velde e hijos, participan el fallecimiento de la querida Carmen y acompañan con mucho cariño a nuestros amigos María Elvira, Marcelo, Agustina, Ciro y flias. Ruegan una oración en su memoria. c/822

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD