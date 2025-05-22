†

CARMEN ELVIRA VALLEBELLA DE IGLESIA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/05/2025. Edwin E. Harvey, Ana Menises de Harvey y sus hijos Wini, Elisita y Benjamín participan su fallecimiento y abrazan a Ma. Elvira y familia. Que en paz descanses querida Carmen. c/821

†

CARMEN E. VALLEBELA DE IGLESIA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/05/2025. Enrique y Alejandra Van De Velde e hijos, participan el fallecimiento de la querida Carmen y acompañan con mucho cariño a nuestros amigos María Elvira, Marcelo, Agustina, Ciro y flias. Ruegan una oración en su memoria. c/822