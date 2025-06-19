¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARÍA LUISA TORRES DE FAGES

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 00:00

MARÍA LUISA TORRES DE FAGES

Q.E.P.D.

Manuel Collantes, Gladis M. de Collantes, sus hijas Gabriela, Cecilia y sus flias., participan su fallecimiento y acompañan a Merce y flia., en este momento doloroso. Elevan una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD