†
MARÍA LUISA TORRES DE FAGES
Q.E.P.D.
Manuel Collantes, Gladis M. de Collantes, sus hijas Gabriela, Cecilia y sus flias., participan su fallecimiento y acompañan a Merce y flia., en este momento doloroso. Elevan una oración en su memoria.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
MARÍA LUISA TORRES DE FAGES
Q.E.P.D.
Manuel Collantes, Gladis M. de Collantes, sus hijas Gabriela, Cecilia y sus flias., participan su fallecimiento y acompañan a Merce y flia., en este momento doloroso. Elevan una oración en su memoria.