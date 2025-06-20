¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Por El Litoral

Viernes, 20 de junio de 2025 a las 00:00

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI “Pollo”

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Con sentido pesar su esposa Graciela Svibel de Mizdraji, sus hijos Luciano, Mariana y Sebastián Mizdraji y demás familiares, comunican su fallecimiento el 18/06/2025. en Bs. As., agradeciendo las innumerables muestras de condolencias y acompañamiento recibido.
Así también ruegan evitar visitas al domicilio familiar, sepan Uds. comprender el momento que transitamos.

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI “Pollo”

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Con sentido pesar Sergio Svibel y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Mizdraji.

✡︎

CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció 18/06/2025. La Dirección Médica y personal de Unidad Renal Corrientes lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Carlos Mizdraji, destacado médico de nuestra ciudad, y acompaña con inmenso pesar a su esposa y a sus hijos en este doloroso momento. Elevamos una oración en su memoria y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas. o/215

✡︎

CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció 18/06/2025. La Dra. Mónica Auchter y el Dr. Luis Huespe participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Carlos Mizdraji, destacado profesional y entrañable colega. Acompañan a su esposa, la Dra. Graciela, y a sus hijos en este difícil momento. o/215

✡︎

CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Z'L

Falleció 18/06/2025. Aníbal Malvido, Irma Alba Farizano de Malvido, hijos y nietos, participan con pesar el fallecimiento del muy apreciado amigo y acompañan a Graciela, hijos y demás familiares ante tan dolorosa pérdida. c/018

✡︎

CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Z'L

1955 – 2025. Las autoridades del Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín”, como también personal médico, administrativo y de maestranza participan con profundo pesar por el fallecimiento del Dr. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI, Médico del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín”. Hoy despedimos a un ser humano integro, un profesional ejemplar y un entrañable compañero de camino. Su partida deja un profundo vacío en todos quienes compartimos con él jornadas de trabajo, enseñanzas y compromiso en su querido Hospital Escuela. Su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron, en cada gesto de entrega a sus pacientes, en cada palabra de aliento a sus colegas, y en cada enseñanza transmitida a las nuevas generaciones. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/016

