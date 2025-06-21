¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
BRIGIDO OJEDA

Por El Litoral

Sabado, 21 de junio de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 19/06/2025. Sus cuñados Jaime R. Viudes, Dalila Marina; sus sobrinos Jaime, Andrea y Ángel; deseamos pronta resignación a su familia por esta pérdida, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/019

