†
BRIGIDO OJEDA
Q.E.P.D.
Falleció el 19/06/2025. Sus cuñados Jaime R. Viudes, Dalila Marina; sus sobrinos Jaime, Andrea y Ángel; deseamos pronta resignación a su familia por esta pérdida, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/019
Por El Litoral
