DR. CARLOS MIZDRAJI

Por El Litoral

Sabado, 21 de junio de 2025 a las 00:00

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI “Pollo”

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Con sentido pesar su esposa Graciela Svibel de Mizdraji, sus hijos Luciano, Mariana y Sebastián Mizdraji y demás familiares, comunican su fallecimiento el 18/06/2025. en Bs. As., agradeciendo las innumerables muestras de condolencias y acompañamiento recibido.

Así también ruegan evitar visitas al domicilio familiar, sepan Uds. comprender el momento que transitamos.

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI “Pollo”

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Con sentido pesar Sergio Svibel y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Mizdraji.

✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus familiares.

✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25. Personal del diario EL Litoral participa con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Dr. José Antonio "Pocho" Romero Feris y su esposa Marly Brisco participan con profundo pesar del fallecimiento de su querido amigo, rogando una oración en su memoria y resignación para sus familiares.

