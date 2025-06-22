✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus familiares.

✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25. Personal del diario EL Litoral participa con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25. Héctor Luis Favretto y sus hijos Luis y Ricardo. Participan con profundo pesar el fallecimiento de Dr. Carlos Mizdraji, destacado médico de nuestra ciudad. Acompañan a su esposa, la Dra. Graciela y a sus hijos en éste difícil momento. Elevamos una oración en su memoria. c/026

✡︎

DR. CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Q.E.P.D.

Falleció el 18/06/25 en Buenos Aires. El Dr. Carlos María M. Farizano y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento ocurrido el día 18 de junio. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan una oración en su memoria.