Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo
Fallecimientos

CANDELA BENITEZ

Por El Litoral

Miércoles, 20 de noviembre de 2024 a las 00:00

Falleció el 19/11/2024. Luis Alberto Feris acompaña con profundo pesar esta pérdida irreparable. Mis oraciones para que Dios la reciba en su Reino y le brinde a sus queridos padres y familia una cristiana resignación.

Falleció el 19/11/2024. Fernando Méndez, Lilian Frattini, sus hijos Belén, Constanza e Ignacio. Participan con mucho pesar su fallecimiento, acompañamos a toda su familia en estos momentos. Elevamos una oración al cielo en su memoria. c/347

Falleció el 19/11/2024. Lic. Alberto J. Mazzoni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañando a su familia en tan irreparable pérdida y elevan una plegaria por su eterno descanso.

Falleció el 19/11/2024. Pablo Chamas y familia participan con dolor su fallecimiento.

Falleció el 19/11/2024. Jorge Gutnisky y familia participan con hondo pesar su fallecimiento.

Falleció el 19/11/2024. Raúl Marasco y familia participan con dolor su pérdida.

Falleció 19/11/2024.El club de campo “DOS LUNAS”. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de Julio y Marisa y los acompañan antes ésta irreparable pérdida.

Falleció 19/11/2024. Familia Bonetto participa con profunda tristeza su fallecimiento y abraza con cariño y pesar a sus padres, hermanas y familiares Que en paz descanses Candela. Pedimos una oración en su querida memoria.

