†
ERNESTO CORREA D'ALESSANDRO
Q.E.P.D.
Falleció el 19/05/2025. Fernando, Cecilia, Justina, Matilde y Vicente Villa despiden con profundo dolor a su querido amigo Ernesto y abrazan con mucho amor a su familia, acompañándolos con cariño y oraciones.
Por El Litoral
