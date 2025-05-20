¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

ERNESTO CORREA D'ALESSANDRO

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 00:00

ERNESTO CORREA D'ALESSANDRO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/05/2025. Fernando, Cecilia, Justina, Matilde y Vicente Villa despiden con profundo dolor a su querido amigo Ernesto y abrazan con mucho amor a su familia, acompañándolos con cariño y oraciones.

