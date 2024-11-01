†

MARIA MAGDALENA RAJOY DE URTIAGA (NENE)

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2024. Nene, siempre estarás entre nosotros, te recordaremos por tus múltiples cualidades, nuestros cariños para Graciela, Lucho y sus hermosas familias. Andrés Sebastián Vigay, Juana Fernández Balfhor, hijos y nietos. c/871

†

MARIA MAGDALENA RAJOY

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2024. Directores Médicos y Personal de Unidad Renal Corrientes participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá del Dr. Luis Urtiaga Rajoy y ruegan por su eterno descanso.