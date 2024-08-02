†
MORENA MANTILLA DE PANARIO
Q.E.P.D
Falleció el 24/07/24. Su esposo Dr. Bernardo Panario, sus hijos, Sayana, Facundo, su esposa Mayda y su hija Indiana participan su fallecimiento elevando oraciones al cielo por su eterno descanso.
Por El Litoral
