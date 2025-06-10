Investigan la caída de un estudiante desde el primer piso de una escuela

Una adolescente cayó desde el primer piso de una escuela en la localidad correntina de Monte Caseros el lunes por la mañana. El hecho ocurrió en la Escuela Normal "Ramón J. Cárcano".

Con la presencia de docentes y compañeros, el estudiante cayó inesperadamente del primer piso del establecimiento educativo. Tras el hecho, el equipo directivo de la institución activó de inmediato los protocolos de emergencia, solicitando la intervención de los servicios de salud, informando a la familia del joven y a la policía local.

El estudiante fue trasladado inmediatamente al hospital regional para recibir atención médica primaria y, más tarde, fue derivado al hospital Escuela de la capital provincial, donde permanece bajo evaluación del equipo de neurocirugía.

A través de un comunicado oficial, la escuela solicitó respeto y acompañamiento ante la delicada situación, y destacó que el estudiante cuenta con apoyo psicológico desde hace dos años.

Según declaraciones de la profesional que lo asiste, el episodio no estaría vinculado a su diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, se señaló que el joven mantenía una actitud positiva hacia la escuela, estaba motivado con sus actividades académicas y tenía buena relación con sus compañeros.

La comunidad educativa expresó su solidaridad con la familia del estudiante y con la población en general: “Necesitamos respeto, acompañamiento y estar unidos en oración por la recuperación del alumno”, expresaron desde la institución.

Las autoridades continúan investigando las causas del suceso mientras se aguarda la evolución del estado de salud del joven.

Con información de: MonteCaserosOnline

