Crecida del río Uruguay: activan protocolo de evacuación en Paso de los Libres

El Municipio de Paso de los Libres, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó este viernes que se encuentra preparando un Centro de Evacuados ante la posible crecida del río Uruguay. Como medida preventiva, y ante la proyección de un aumento significativo del caudal en las próximas horas, se dispuso el cierre total de la costanera.

La medida incluye el acondicionamiento del centro operativo ubicado en el ex Regimiento N°5, donde, con apoyo del Ejército Argentino, se están preparando las instalaciones para recibir y asistir a familias que puedan verse afectadas por una eventual inundación.

Además, se dispuso el cierre total de la costanera local debido al avance del agua en sectores de circulación peatonal. La decisión busca resguardar la seguridad de vecinos y visitantes, y facilitar las tareas de monitoreo y respuesta en la zona ribereña.

Según los reportes oficiales, el río Uruguay presenta un crecimiento promedio de 3 centímetros por hora y se espera un aumento del caudal por el aporte de aguas provenientes de la cuenca media y superior del río, lo que podría agravar la situación en las próximas jornadas.

El intendente Martín “Tincho” Ascúa, junto al concejal Miguel Arias y equipos municipales, recorren distintos sectores de la ciudad para supervisar las acciones preventivas, asistir a posibles afectados y mantener activo el operativo de emergencia.

Desde el Municipio se solicita a la población que habita en zonas bajas o anegables que se mantenga informada a través de los canales oficiales, evite circular por áreas comprometidas y tenga preparada documentación personal y elementos esenciales ante una eventual evacuación.

Para emergencias, Defensa Civil recuerda que está habilitada la línea gratuita 103, disponible las 24 horas.

