Por Gaza, Macron pidió dejar de enviar armas a Israel

El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció a favor de que se deje de suministrar armas a Israel que sirvan para atacar Franja de Gaza, siguiendo el ejemplo de Francia, y aseveró que "no se lucha contra el terrorismo sacrificando a la población civil".

"Creo que, hoy en día, la prioridad es que volvamos a una solución política, que dejemos de enviar armas (a Israel) para llevar a cabo los combates en Gaza. Francia no lo hace", dijo Macron, en una entrevista difundida este sábado en la radio France Inter.

Macron no citó los países que tienen que dejar de vender armamento a Israel, pero Estados Unidos figura, por amplio margen, como el principar abastecedor del Estado hebreo.

El mandatario francés afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ignorado a parte de la comunidad internacional.

"Creo que no somos escuchados. Ya se lo he vuelto a decir al primer ministro Netayahu y creo que es un error, un error también para la propia seguridad de Israel, porque vemos en las opiniones públicas de la región un resentimiento que está naciendo", anotó.

Tras el lanzamiento de la operación israelí contra el movimiento islamista proiraní Hizbollah en Líbano, Macron también reiteró que la "prioridad es evitar la escalada". "Líbano no puede convertirse en una nueva Gaza", insistió.

El próximo 7 de octubre se cumplirá un año de la incursión de milicianos de Hamas en territorio israeli que dejó más de mil civiles muertos y casi 200 secuestrados que fueron capturados y llevados a Gaza.

Tras ese ataque, Israel lanzó una ofensiva masiva sobre Franja de Gaza que todavía mantiene y en la que han muerto decenas de miles de civiles. Esa ofensiva en las últimas semanas se ha ampliado a Cisjordania y a Libano, cobrando también en esos territorios las vidas de civiles inocentes.