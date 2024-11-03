En Valencia recibieron con barro a los reyes de España

Habitantes del municipio de Paiporta, en Valencia, uno de los más afectados tras el paso de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), insultaron y atacaron con barro a la comitiva de ese país, encabezada por los reyes Felipe y Letizia, el mandatario Pedro Sánchez y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, quienes debieron abandonar el lugar.

“Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas”, dijo este domingo el rey de España después de que él, la reina, y los políticos que les acompañaban fueran blanco de insultos y lanzamiento de barro en su visita a las zonas del este del país golpeadas por las inundaciones.

En una intervención en una reunión del centro de coordinación de las tareas de rescate, en la que estaba también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Felipe VI pidió entender la reacción de la gente “por lo mal que lo han pasado”, según se pudo ver en un video difundido por la Casa Real en la red social X.

Al grito de "asesinos" "fuera" "ayuda", los afectados por estas inundaciones, que se cobraron más de 214 muertos, arremetieron contra los miembros de la comitiva, en lo que estaba previsto que fuera una recorrida tranquila.

La reina Letizia terminó con barro en la cara y conmovida por la reacción de las personas, que también gritaron "Mazón dimisión" y "Pedro Sánchez dimisión".

Felipe y Mazón quedaron separados del resto de la comitiva y el primero de ellos se quedó hablando con la gente, intentando calmar los ánimos.

La visita de la comitiva tuvo que ser suspendida ante estas agresiones y los reyes se fueron en los automóviles oficiales, que terminaron llenos de barro.

Durante su arribo, los monarcas se reunieron un poco más de una hora con los cuerpos que participan de esta emergencia y al salir saludaron al personal desplazado allí, como miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Cruz Roja, Policía o Guardia Civil.

Antes de la visita, la Casa Real envió un comunicado a los afectados, en el que mostraron el "agradecimiento a todos los jefes del Estado, autoridades y líderes internacionales por sus mensajes de condolencia, consuelo, apoyo y solidaridad con los españoles por las devastadoras consecuencias de la DANA".

Además, aseguraron que "sus palabras de afectos y hermandad nos hacen sentir acompañados en esta terrible tragedia que asola a España".