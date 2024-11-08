Batalla campal entre hinchas israelíes y grupos propalestinos

Al menos 62 personas fueron detenidas y otras resultaron heridas en Ámsterdam tras varios enfrentamientos registrados entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de hinchas del Maccabi de Tel Aviv, de Israel, que viajaron a Países Bajos para presenciar el partido contra el Ajax por Europa League.

Este viernes, la policía neerlandesa estaba recopilando información sobre lo ocurrido en la previa, durante y después del partido celebrado anoche en Amsterdam. Y se espera una conferencia de prensa durante el día de hoy.

¿Qué se sabe oficialmente hasta el momento? Más de una decena de personas fueron arrestadas por diferentes delitos, principalmente alteración del orden público, antes de que comenzara el partido, cuando cientos de seguidores del Maccabi se reunieron en la plaza Dam de Ámsterdam. "Al principio había un ambiente tenso, pero fue calmándose con el tiempo", declaró un portavoz policial.

Por otro lado, se registró una manifestación autorizada por el ayuntamiento contra la guerra israelí en Gaza en una plaza de la ciudad, ubicada a un kilómetro del estadio Johan Cruyff Arena.

Algunos que participaban de esa protesta trataron de dirigirse hacia el estadio, pero fueron retenidos por la policía antidisturbios, lo que llevó a algunos manifestantes a atacar a los agentes con fuegos artificiales.

Pero, en redes sociales, comenzaron a circular imágenes y videos de las presuntas peleas que se dieron en la ciudad, donde se ven a hinchas del Maccabi perseguidos y agredidos por hombres enmascarados e hinchas israelíes arrancando banderas palestinas. Según la agencia EFE, la policía neerlandesa no pudo confirmar la veracidad de las imágenes.

En respuesta, el Gobierno israelí lanzó una operación de rescate para evacuar a los casi 3 mil hinchas del Maccabi que viajaron a Amsterdam para ver el partido, que terminó en derrota por 5-0.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí­ confirmó que al menos 12 hinchas israelíes resultaron heridos y otros tres estaban desaparecidos. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel, por su parte, alertó a los hinchas que permanecieran en sus hoteles, evitaran exhibir símbolos israelíes y se pusieran en contacto con la policí­a local si se veí­an amenazados.