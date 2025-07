Un colectivo desbarrancó en Perú y causó al menos 26 muertes

Al menos 26 muertos y 14 heridos hospitalizados fue el saldo este martes de un grave accidente de un colectivo que cayó por una cornisa y rodó hacia un abismo en el sur de Perú.

El vehículo de transporte de pasajeros partió con más de 40 ocupantes desde Lima y cayó a un precipicio de unos 200 metros de altura cuando se dirigía hacia la región andina de Ayacucho, según reportes policiales.

"Tenemos (...) en un último balance 26 personas fallecidas y 14 heridos por el accidente", dijo a la agencia AFP el coronel Jhonny Valderrama, jefe de la División de Protección de Carreteras de la policía.

Los dos conductores del vehículo están entre los heridos, según el Hospital de Ayacucho, adonde fueron trasladados la mayoría de las víctimas.

Brigadas de la policía y de los bomberos atendieron la emergencia en medio del difícil acceso a la zona y la poca visibilidad por la neblina.

"Esta zona geográfica de Ayacucho es muy difícil para las labores de rescate", comentó más temprano el coronel Valderrama.

La policía no determinó aún a las probables causas del accidente. Las autoridades habían dado cuenta de 21 muertos en un primer reporte. Luego se actualizó a 26.

"No sabemos si mi hermano (Óscar) está en el hospital o está fallecido. Todas las carreteras están con huecos, el gobierno no hace mantenimiento", se quejó Juan Ayquipa en declaraciones a radio RPP.

El colectivo corresponde a la empresa Turismo Molina Unión SAC y había partido con 39 pasajeros el lunes por la noche desde Lima con destino a Ayacucho. El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 205 de la Vía Los Libertadores, de la provincia de Huaytará, región Huancavelica.

En mayo, 17 pasajeros de un autobús fallecieron en la misma carretera rodeada de abismos, que conecta la costa con el sur andino de Perú.

Según el Ministerio de Transporte, el vehículo siniestrado este martes pasó por dos puestos de control y tenía autorización para mover pasajeros.

"Ya se verificó que el vehículo estaba con inspección técnica vehicular; tenía Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (...), todo estaba vigente, pero habrá que hacer la investigación que determine cuál ha sido la causa del accidente", indicó el ministro Raúl Pérez.