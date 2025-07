Más encuestas amplían la ventaja de Trump

Durante mucho tiempo, Joe Biden se ha visto a sí mismo como el único demócrata capaz de derrotar a Donald Trump. Lo logró en las presidenciales de 2020 y repitió un buen resultado en las legislativas de 2022. Biden pensaba ser un presidente de transición, con la misión histórica de superar el mandato de Trump y pasar el testigo a una nueva generación. Su antecesor, sin embargo, resistió a su derrota y se hizo con el control del Partido Republicano. Trump vuelve a ser el candidato a batir, pero las encuestas posteriores al debate de Atlanta de la semana pasada señalan que el presidente no será capaz de vencerle. Eso aumenta la presión para que Biden se retire. Al tiempo, Kamala Harris se destaca como favorita para sustituirle.

La ofensiva mediática, política y financiera contra la candidatura del presidente no cesa. Este miércoles fue el prestigioso Boston Globe el que pidió en un editorial que diera un paso a un lado. Al tiempo, un segundo congresista alzó en público su voz para pedirle que se retirase. También hubo donantes que pidieron un cambio de candidato. Biden ha negado categóricamente que esté considerando renunciar a la reelección. Sin embargo, si el presidente se convence de que no tiene opciones de ser elegido, las posibilidades de que tire la toalla se multiplican.

Este miércoles por la tarde, los gobernadores demócratas de todo el país han cerrado filas con el presidente en una reunión en la Casa Blanca.