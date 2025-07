Candidato reformista se impuso en Irán para reemplazar a Ebrahim Raisi

El presidente electo de Irán, un candidato relativamente moderado que se impuso a un rival de línea dura, pero que probablemente se verá limitado en sus posibilidades de cambio, instó el sábado a los iraníes a acompañarle en "el difícil camino que queda por recorrer".

Masoud Pezeshkian, el único moderado de los cuatro candidatos iniciales, ganó el viernes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al exnegociador nuclear Saeed Jalili. Sustituirá al presidente de línea dura Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero en mayo.

Pezeshkian, cirujano cardíaco de 69 años, prometió promover una política exterior pragmática, aliviar las tensiones en torno a las negociaciones estancadas con las grandes potencias para reactivar el pacto nuclear de 2015 y mejorar las perspectivas de liberalización social y pluralismo político.

Muchos iraníes son escépticos sobre su capacidad para cumplir sus promesas electorales, ya que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y no el presidente, es la máxima autoridad en la República Islámica.

“Querido pueblo de Irán, las elecciones han terminado, y esto es sólo el principio de nuestro trabajo conjunto. Nos espera un camino difícil. Sólo se puede allanar con su cooperación, empatía y confianza”, expresó Pezeshkian en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

“Les tiendo la mano y juro por mi honor que no les abandonaré en este camino. No me abandonen”.

Después de que el resultado de la votación sea confirmado por un organismo de control electoral de línea dura y aprobado por Jamenei, Pezeshkian jurará ante el Parlamento en Teherán.

La victoria de Pezeshkian aumentó las esperanzas de un deshielo en las relaciones de Irán con Occidente que podría crear aperturas para desactivar su disputa nuclear con las potencias mundiales.

Alabando lo que calificó de “alta participación”, Jamenei felicitó a Pezeshkian por su victoria y le aconsejó que continúe con la política de Raisi.

Las elecciones coincidieron con una escalada de la tensión regional debida a los conflictos entre Israel y los aliados iraníes Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano.