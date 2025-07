Mercosur: Lacalle Pou reclamó la presencia de todos los presidentes

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes que en la cumbre del Mercosur en Asunción deberían “estar todos los presidentes” del bloque, en lo que se interpretó como un reclamo al jefe de estado argentino Javier Milei, quien decidió no concurrir al encuentro del bloque regional.

Los presidentes de Chile y Colombia, estados asociados del bloque, también estuvieron ausentes.

Milei fue representado en esta ocasión por la canciller Diana Mondino, ante lo que Lacalle Pou señaló: “No solo es importante el mensaje, es importante el mensajero. Si el Mercosur es muy importante, acá deberían todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur”.

La ausencia del presidente de Argentina, segunda economía del bloque, se produce después que Milei resolviera no asistir a la cumbre y el domingo se presentara en un foro conservador en Santa Catarina, Brasil, donde se reunió con el ultraderechista Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño.

El mandatario uruguayo, que asumió, la presidencia del bloque sostuvo que su país buscará desde la presidencia del Mercosur retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial.

“La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China”, afirmó.