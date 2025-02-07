Petro renueva su círculo de confianza en el momento más tormentoso de su Presidencia

Ya no trabaja Laura Sarabia en la tercera planta de la Casa de Nariño, donde está el despacho del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Su poder era inmenso y deja un vacío que los nuevos tratarán de llenar. Tampoco María Elena Romero, persona de confianza de Sarabia y muy influyente en todo lo relativo a Presidencia. Jorge Rojas, que llegó hace una semana para ser la mano derecha del presidente, ha renunciado. Le sustituye Angie Romero, que no proviene de ninguno de los entornos que han rodeado a Petro en estos dos años largos de Gobierno, aunque tenga larga trayectoria en las bases de la izquierda. La disputa por influirle ha sido de los motivos que han enfrentado a los ministros entre sí y a distintas facciones de la izquierda colombiana. En shock por todo lo que ocurrió en el Consejo de Ministros del martes, retransmitido en directo y donde quedaron patentes todas las fracturas internas, el presidente ha empezado a rodearse ahora de gente nueva.

Petro, sin rodeos, ha culpado este jueves a Jorge Rojas de gran parte de la crisis. “El que puse de director del DAPRE [Departamento Administrativo de la Presidencia de la República] o secretario general de la presidencia, comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el Gobierno, como quiere la extrema derecha”, ha escrito Petro en X. El blanco de su enfado no es un cualquiera: ha sido vicecanciller en este Gobierno y se trata de alguien muy cercano al presidente desde hace dos décadas, al que conoció por su activismo social y a quien acompañó como secretario de su alcaldía de Bogotá y directivo de sus campañas presidenciales. Rojas se puede considerar un petrista de corazón, así que criticarlo de una manera pública tan directa supone lancear a un miembro importante de un sector que apoya al mandatario.

Rojas, según Petro, difundió que el nuevo jefe de ministros iba a ser Armando Benedetti, que acaba de ser nombrado jefe de Gabinete ―un grupo de ministros ha cuestionado la decisión―. El presidente ha echado mano del reglamento para explicar que Benedetti no es jefe de los ministros, sino que esa responsabilidad cae directamente sobre el mandatario. A la vez, Benedetti tendrá una jefa, Angie Romero. “Le dije al secretario general de la presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso. De acuerdo a las normas, el jefe de despacho tiene un jefe: el secretario general de la presidencia o director del DAPRE. El secretario de presidencia tiene un jefe: el presidente de la república. Los ministros y ministras tienen un jefe: el presidente de la república. Solo bastaba leer las normas”, ha explicado Petro.

Técnicamente, el presidente tiene razón. Pero en la práctica, la Presidencia ha funcionado de otra manera, hasta ahora. Sarabia transmitía las órdenes de Petro a los ministros e incluso a la vicepresidenta, Francia Márquez. Esto provocaba mucho desconcierto entre ellos, que se sentían ninguneados. Rojas pensó que Benedetti viene a ocupar ese vacío de Sarabia, ahora con un despacho a varias cuadras como canciller. En parte porque debe intuir que Benedetti, un peso pesado de la política colombiana pese a todos los escándalos que ha protagonizado, llega a ser la nueva mano derecha del presidente. Tiene una personalidad muy fuerte y una actitud de orden y mando. Como embajador en Caracas no dejaba que se le impusiese Álvaro Leyva, que en ese tiempo era canciller.

Para Benedetti solo hay un jefe: Petro. El presidente, no obstante, cuando lo nombró hace tres meses en la Casa de Nariño, dijo que venía a depender de Sarabia. Esa instrucción nació viciada porque Armando es el mentor de Sarabia y fue quien la metió en la campaña de la izquierda. El intercambio de roles los ha distanciado y los ha enfrentado, con varios casos que se han hecho públicos y han acabado hasta en los tribunales. Fuera de la ecuación Sarabia, el camino para Benedetti se ha pavimentado. Ha logrado lo que cree que se merece al haber sido vital para lograr que Petro fuera presidente. ¿Qué es lo que ansía? Poder, reconocimiento, capacidad de toma de decisiones y de aconsejarle al presidente qué cree mejor. Su tesis es que en este tiempo Petro ha estado mal rodeado. Su tiempo ha llegado.

