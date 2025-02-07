Brasil: dos muertos tras caer una avioneta sobre un micro

Una avioneta se estrelló este viernes en una avenida de la zona oeste de la ciudad de San Pablo, en Brasil. La aeronave cayó sobre un micro y se incendió. De acuerdo a información del Departamento de Bomberos local, hay al menos dos muertos y seis heridos.

El accidente se produjo a las 7.20 hs (de Brasil). La aeronave, un avión bi motor que habría despegado desde un aeropuerto cercano con dos personas a bordo, se precipitó sobre la avenida Marqués de San Vicente, una de las de mayor tránsito de la ciudad brasileña.

Impactó sobre un micro, que no llevaba pasajeros, y tanto la avioneta como el ómnibus se prendieron fuego.

De acuerdo a la información preliminar, la avioneta había partido minutos antes rumbo a Porto Alegre. Por causas que aún no fueron establecidas, la aeronave intentó aterrizar de emergencia sobre la avenida y se estrelló.

Al caer en la avenida, se produjo una fuerte explosión y un incendio. Imágenes captadas desde diferentes puntos de la ciudad mostraban una densa columna de humo y fuego.

Para facilitar el trabajo de los bomberos, la avenida fue cerrada al tránsito. Las llamas fueron sofocadas poco después y los bomberos locales confirmaron que hay dos personas muertas, que viajaban en la avioneta.

Asimismo, los bomberos confirmaron que hay al menos seis heridos. Entre ellos el conductor del micro y un motociclista que circulaba por la avenida y que fue alcanzado por la explosión.

Según información del medio local O Globo, la aeronave pertenecía al abogado y empresario Márcio Carpena.

