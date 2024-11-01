¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Corrientes

Las noticias más importantes del 1 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 07:21

Intervención al radicalismo: esperan la oficialización y certezas sobre la interna
Valdés y Tassano inauguraron “Terrazas del Paraná”, un espacio público recuperado
La nafta, el gasoil, la energía y el gas suben por encima del 2%
Persiste la alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes
Ca7riel & Paco Amoroso reprograman su concierto en Corrientes
Bullrich celebró un decomiso de cocaina pero resultó ser talco
Especies exóticas se trasladan al sur de Corrientes: "También es un problema de tránsito"
Generación Zoe: con dos testigos, continúa en Goya el juicio contra Cositorto
Un merendero pide colaboración para celebrar el Día de todos los Santos
Regatas busca cortar una racha de cuatro derrotas
 

