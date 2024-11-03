¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 3 de noviembre

Por El Litoral

Domingo, 03 de noviembre de 2024 a las 07:15

Cómo estará el tiempo en Corrientes durante la semana
Secuestraron equinos que eran trasladados sin la documentación correspondiente
Coti Romero y Nacho Castañares visitaron los Esteros del Iberá en Corrientes
Policías se capacitaron en "Natación y Aproximación al Recate"
Caso Loan: ordenaron pericias psicológicas para Camila y Macarena
La pericia reveló que el revólver incautado no es el arma homicida del arquero
Regatas y San Martín buscan afirmarse en otra edición del clásico
Una camioneta robada en Corrientes cayó con 47 kilos de marihuana en Misiones
Playas en Corrientes: más de 49.000 bañistas disfrutaron de los balnearios en octubre
Con el titular nacional del PDP, Tassano inauguró la plaza en honor a Lisandro de la Torre
 

