Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 01:40

Un policía de Corrientes murió tras ser aplastado por una viga

Tras el paro de Intercargo: el Gobierno anunció que desregula el servicio de rampa en los aeropuertos

Grave caso de maltrato animal: un perro murió atado a un portón con más de 40ºC de calor

Con aumento, inicia el pago de plus a municipales

En los primeros días de noviembre llovió más de lo que se registró el mes pasado

Unne: instalan instrumental para monitorear inundaciones en un parque provincial

Horror en Corrientes: hallaron el cuerpo de un bebé al costado de una ruta

Allanamiento en Corrientes: secuestraron marihuana y cocaína en un domicilio

Frenan subasta de vivienda para proteger a una adulta mayor en situación de vulnerabilidad

Nueva caída del dólar blue, que cerró a $1120




 

