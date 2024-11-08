Las noticias más importantes del 8 de noviembre

Un policía de Corrientes murió tras ser aplastado por una viga
Tras el paro de Intercargo: el Gobierno anunció que desregula el servicio de rampa en los aeropuertos
Grave caso de maltrato animal: un perro murió atado a un portón con más de 40ºC de calor
Con aumento, inicia el pago de plus a municipales
En los primeros días de noviembre llovió más de lo que se registró el mes pasado
Unne: instalan instrumental para monitorear inundaciones en un parque provincial
Horror en Corrientes: hallaron el cuerpo de un bebé al costado de una ruta
Allanamiento en Corrientes: secuestraron marihuana y cocaína en un domicilio
Frenan subasta de vivienda para proteger a una adulta mayor en situación de vulnerabilidad