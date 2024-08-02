¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de agosto

Por El Litoral

Viernes, 02 de agosto de 2024 a las 00:43

El gobierno apeló la decisión de la jueza e insiste en ser querellante del caso Loan

Valdés firmará convenio con 39 intendentes para reactivar obras en Corrientes

Caso Loan: el periodista que denunció red de trata no pudo sostener sus dichos

Fuertes cruces por el caso Loan: Pellegrini dijo que irá a declarar si lo cita la Justicia

Ordenan hacer un entrecruzamiento de llamadas entre Laudelina, Codazzi y Pellegrini

Aumentó la nafta en Corrientes: conocé los nuevos precios

Siete años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su nieta de diez años

La abuela de Loan cree que Laudelina borró sus llamadas y que encubre a Benítez

Un joven correntino busca fondos para competir en las Olimpiadas de Informática

Histórica Promoción de la Prefectura Naval Argentina





 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD