CORRIENTES

Las noticias más importantes del 20 de febrero de 2025

Por El Litoral

Jueves, 20 de febrero de 2025 a las 07:08

Valdés inauguró obras viales en dos municipios de Corrientes

Modificarán la manera de estacionar en una zona de la costanera de Corrientes

Tras 14 años, continúa el conflicto por un terreno de 7 hectáreas en la costa de Lavalle

Impactante despliegue para encontrar a un joven en Corrientes

Tensión: productores quemaron hoja verde de yerba y mantienen la protesta

Salario docente: "Todos los sectores estamos conformes, creemos que va a haber acuerdo"

El Gobierno descarta nombrar a Lijo por decreto si lo rechaza el Senado

Condenado en la Justicia Federal por llevar cigarrillos de contrabando

Un merendero correntino pide donaciones de uniformes y útiles escolares

Indignación en Itatí por el robo sufrido en un jardín de infantes

MÁS LEÍDAS

Últimas noticias

