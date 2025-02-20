Las noticias más importantes del 20 de febrero de 2025

Valdés inauguró obras viales en dos municipios de Corrientes
Modificarán la manera de estacionar en una zona de la costanera de Corrientes
Tras 14 años, continúa el conflicto por un terreno de 7 hectáreas en la costa de Lavalle
Impactante despliegue para encontrar a un joven en Corrientes
Tensión: productores quemaron hoja verde de yerba y mantienen la protesta
Salario docente: "Todos los sectores estamos conformes, creemos que va a haber acuerdo"
El Gobierno descarta nombrar a Lijo por decreto si lo rechaza el Senado
Condenado en la Justicia Federal por llevar cigarrillos de contrabando
Un merendero correntino pide donaciones de uniformes y útiles escolares
Indignación en Itatí por el robo sufrido en un jardín de infantes