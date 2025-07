Apagón en Cuba: suspendieron las clases y actividades no esenciales

Cuba vivió este lunes la cuarta jornada de una de las peores emergencias energéticas de los últimos años y en varios puntos del país se vieron protestas insipientes contra el régimen.

La energía sigue siendo relativamente barata, pero cada vez menos disponible. El gobierno cubano ha dicho que está produciendo 700 megavatios cuando la demanda máxima puede alcanzar los 3 gigavatios. Alrededor del 50% de La Habana tiene energía intermitente.

El gobierno suspendió las clases y las actividades no vitales hasta el jueves mientras se recupera el sistema energético nacional que colapsó el viernes, pero continúa con la operación de servicios básicos como hospitales y bombeo de agua.

En la madrugada hubo algunas protestas en barrios populares que no habían recibido nada de corriente como Centro Habana y Santos Suárez, constató The Associated Press. Varias docenas de vecinos hacían sonar sus cacerolas, algunos pocos en las calles y otros desde sus balcones.

La Habana, la ciudad más grande del país y hogar de dos millones de personas, lucía semiparalizada. Las autoridades dijeron que el transporte sería normal, pero se veían pocos autobuses y carros en las calles.

Al mismo tiempo, en el oriente de la isla las provincias de Guantánamo, Santiago, Granma, Las Tunas y Holguín recibían a Oscar, un huracán categoría uno degradado a tormenta tropical.

Oscar entró por la ciudad de Baracoa en la tarde del domingo y con un tránsito lento dejó aguaceros y algunas marejadas, así como inundaciones en áreas bajas.

La emergencia energética comenzó el jueves por la noche cuando en horario pico el 50% del país se vio a oscuras por falta de generación eléctrica, una situación que provocó una comparecencia especial del primer ministro Manuel Marrero para disponer medidas de ahorro como la suspensión de las clases o actividades no vitales y el anuncio de incrementos en la tarifa.

Sin embargo, la situación más crítica se desató el viernes por la mañana con el colapso total del sistema energético ocasionado por la salida de funciones de la central Antonio Guiteras, explicó el domingo el titular de Energía.