Macri cuestionó el uso de los fondos universitarios y le respondieron desde la UBA

El titular del PRO, Mauricio Macri, publicó una reflexión respecto al uso de recursos en las universidades que puede leerse en sintonía con la postura del Gobierno tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La Universidad de Buenos Aires (UBA) le respondió y lo criticó por “afirmaciones falaces y mal intencionadas” y lo acusó de querer “confundir a la sociedad”.

“La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, planteó Macri a través de su cuenta de X, a días de la reunión que mantuvo con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Pese a su mensaje, el fundador de Juntos por el Cambio evitó precisar la postura que adoptará el espacio que lidera en la sesión que tratará el veto.

Detalló: “Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política. La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos”.

“Los comentarios del ex presidente están totalmente equivocados. O tiene un profundo desconocimiento sobre el tema o falta groseramente a la verdad”, señaló el comunicado de la UBA que lleva la firma de su rector, Ricardo Gelpi.

En el comunicado explicó que “las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades”. Seguido a ello, especificó: “En el caso particular de la UBA, la última auditoria que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo”. El comunicado también habla de una auditoría interna y de la rendición de ingresos y gastos que todos los meses recibe el Ministerio de Capital Humano.