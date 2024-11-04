Milei desplazará a los funcionarios que intervinieron en el voto a favor de Cuba

El presidente Javier Milei confirmó que desplazará a los funcionarios de Cancillería que intervinieron en el voto de la Argentina contra el embargo de Estados Unidos a Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario dialogó sobre la salida de Diana Mondino de la Cancillería a partir de esta decisión, y advirtió: "El imperdonable error que cometió Mondino, le costó el puesto a los 30 minutos".

El Presidente hizo estas declaraciones en el programa Empezar el Día, por Ciudad Magazine, que conduce su pareja, Amalia "Yuyito" González.