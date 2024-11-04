¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Milei desplazará a los funcionarios que intervinieron en el voto a favor de Cuba

En el transcurso de este lunes se pudo saber su decisión. 

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 11:51

El presidente Javier Milei confirmó que desplazará a los funcionarios de Cancillería que intervinieron en el voto de la Argentina contra el embargo de Estados Unidos a Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario dialogó sobre la salida de Diana Mondino de la Cancillería a partir de esta decisión, y advirtió: "El imperdonable error que cometió Mondino, le costó el puesto a los 30 minutos".

El Presidente hizo estas declaraciones en el programa Empezar el Día, por Ciudad Magazine, que conduce su pareja, Amalia "Yuyito" González.

