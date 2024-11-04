Liberaron a cuatro de los detenidos por el colapso del hotel Dubrovnik

La Justicia liberó a dos capataces y dos albañiles por el derrumbe del hotel Dubrovnik en la ciudad balnearia de Villa Gesell que mató a tres personas, al tiempo que otras cinco permanecían atrapadas entre los escombros.

Se trata de Celso Paco Pérez, Sergio Paco Laura, Miguel Choque Juchani y Diego González, quienes "aportaron información útil a la información", destacaron medios locales.

Los cuatro excarcelados no podrán salir del país, al tiempo que deberán presentarse una vez por semana a la comisaría de la zona.

En tanto, el arquitecto Jorge Bonavitta, quien está acusado por el delito de "estrago culposo agravado", se negó a declarar ante la fiscal Verónica Zamboni que lleva adelante la investigación.

El otro involucrado que continuará tras las rejas es Rubén Taquichiri, el contratista de 30 años (imputado por el mismo ilícito) que fue aprehendido en Ostende, localidad que pertenece al partido de Pinamar, ubicada a unos 25 kilómetros de Villa Gesell.

De acuerdo con la acusación, Bonavita dirigía clandestinamente las obras de reforma del hotel sin permisos municipales. En tanto, Taquichiri fue aprehendido en la localidad de Ostende por la PFA y la Bonaerense luego de que la fiscal recibiera datos de una pericia que revelaron “varias anomalías con respecto a la construcción de un nuevo ascensor”.

Mientras tanto, continúan las tareas para dar con los cinco desaparecidos, quienes se alojaban en la planta baja y el primer piso de la propiedad que se desmoronó la madrugada del martes.

Este lunes, sin embargo, las tareas de rescate se complicaron por el mal clima.

Todavía no pudieron encontrar a Dana Desimone, Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chapsman y Fabián Gutiérrez, quienes se encontraban en el edificio en el momento en el que se produjo el derrumbe que acabó con las vidas de la ex dueña del hotel María Rosa Stefanic, su sobrino Nahuel Stefanic, de 25 años, y Federico César Ciocchini.

