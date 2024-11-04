El Gobierno inauguró la reversión del Gasoducto Norte: la última obra pública

El gobierno de Javier Milei inauguró este lunes la reversión del Gasoducto Norte en Córdoba, una obra estratégica de más de 120 kilómetros que representará un ahorro de US$ 1.000 millones a raíz de la sustitución de importaciones de gas boliviano.

La reversión demandó una inversión de USD 713 millones, de los cuales unos USD 530 millones fueron financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Había sido impulsada por el exministro de Economía, Sergio Massa, y fue continuada, con demoras, por la actual gestión.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, sostuvo que "Argentina está viendo cómo el enorme potencial de Vaca Muerta puede llegar no sólo a Córdoba sino a las provincias del norte, sustituyendo energía que ya no teníamos porque, lamentablemente, la cuenta noroeste se fue demorando" y y catalogó a la reversión como "la última obra" que será financiada por el Estado Nacional, en línea con el plan "motosierra" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en el gasto público.

El proyecto se basó en la construcción de un conducto de "integración federal" que unió las localidades cordobesas de La Carlota y Tío Pujio. La iniciativa aportará capacidad de transporte del fluido desde la cuenca del sur hacia el norte argentino.

A través de esta infraestructura, que incluyó 123 kilómetros de gasoducto en 36 pulgadas y 50 kilómetros en loops de 30 pulgados, abastecerá a siete provincias del centro y norte con gas de Vaca Muerta. Además, el volumen transportado aumenta en 15 millones de metros cúbicos dentro del sistema privado.

En tal sentido, se avanzaron con los trabajos de reversión de cuatro plantas compresoras: Ferreyra y Dean Funes (ubicadas en Córdoba), Lavalle (Santiago del Estero) y Lumbreras (Salta). El cuarteto de usinas permitirá transportar 19 millones de m3 diarios a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

