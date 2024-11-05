Ricardo Jaime se entregó y cumplirá su condena por la tragedia de Once

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes a las 9:20 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir en prisión su condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena al rechazar la última apelación de la defensa del ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Jaime llegó junto a sus abogados al sexto piso de Comodoro Py para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 que le había dado plazo hasta este martes para acudir al cumplimiento de la pena. El ex funcionario había pedido suspender la detención hasta tanto se resuelva un pedido de prisión domiciliaria que solicitó, lo que fue rechazado.

Luego de los trámites de rigor, Jaime será trasladado a una cárcel federal. “Convócase al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención”, sostuvo la resolución que el juez Rodrigo Giménez Uriburu firmó el jueves pasado para ordenar la detención del ex funcionario.

“Cumplirá en prisión los años impuestos bajo los cargos de administración fraudulenta de bienes del Estado”, señalaron los familiares de la tragedia de Once a través de un comunicado.