Identificaron a los presuntos asesinos del gendarme en El Palomar

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que la Justicia identificó a los presuntos homicidas de Guillermo Alfredo López, el gendarme que fue asesinado de siete balazos durante un intento de robo en el barrio bonaerense de El Palomar.

"Estamos trabajando en encontrarlos y encerrarlos", aseguró el funcionario en declaraciones radiales, que a la vez que agregó: "A las 24 horas sabíamos quiénes eran. A las 48 horas teníamos el pedido de detención avalado por el fiscal y el juez".

Se trata de cuatro sospechosos -jóvenes- que tendrían antecedentes penales y los investigadores intentan determinar dónde se escondieron tras incendiar el auto en el que circulaban.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia, Guillermo Alfredo López, de 55 años, sufrió dos impactos de entrada y salida, uno en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo del mismo lado y otros dos en la extensión de ese miembro.

El informe señala que una bala ingresó en el glúteo derecho, la cual quedó alojada en aquella zona, mientras que los proyectiles restantes fueron en la axila izquierda con salida el por el dorsal y la última en el hueco externo.

Según determinaron los investigadores, los agresores abrieron fuego contra el oficial tras ver que tenía un arma que nunca pudo utilizar para defenderse del ataque.

Los peritos de la Policía Científica recogieron de la escena del crimen un total de 13 vainas servidas.

Además, se constató que el Toyota Etios en el que circulaban los delincuentes fue robado un día antes en el partido bonaerense de La Matanza, y tras el homicidio lo prendieron fuego en Fuerte Apache, ubicado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Antes del crimen, en el mismo vehículo asaltaron a un vecino en Caseros al que le sustrajeron el celular, bajo la modalidad piraña.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en el cual cuatro delincuentes se bajaron de un Toyota Etios negro y apuntaron hacia el interior del vehículo donde estaba el gendarme, junto a un compañero de la fuerza.