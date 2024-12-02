Milei ratificó el déficit cero y advirtió a los gobernadores sobre el ajuste fiscal

Javier Milei disertó en la primera semana de la inteligencia artificial en la Argentina y aseguró que el Gobierno buscará mantener la emisión y el déficit cero de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

“De cara a un año electoral, vamos a una política de déficit cero y emisión cero. No vamos a hacer política fiscal y monetaria para influir en el resultado electoral, y vaya que eso es nuevo”, señaló el Presidente.

El jefe de Estado explicó que con la política de déficit cero que sostuvo el Gobierno durante este primer año de gestión “Argentina se convirtió en solvente intertemporalmente”, lo que provocó la fuerte caída del riesgo país.

En ese sentido, adelantó: “Vamos a terminar neutros en términos del PBI. Bajamos la inflación sin tener costos en términos de actividad, motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo”.

Milei explicó que existen empresas argentinas que “se están endeudando al 5,75% en dólares” y aseguró que “eso significa que estas inversiones son viables en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal”.

“Nosotros estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo, porque el capital busca las mejores condiciones para desarrollarse”, agregó.

En el discurso de apertura de la semana de la Inteligencia Artificial, Milei destacó las ventajas que tiene la Argentina en este sector: “Abundan las tierras inhóspitas a bajas temperaturas en toda la Patagonia, lo cual es beneficioso para montar servidores de IA. Los servidores necesitan energía, otra cosa que abunda en nuestra Patagonia”.

“No por nada tenemos el mejor recurso humano del planeta, que sobrevivió a 100 años de aberraciones fiscales. El mismo que tiene la mayor cantidad de unicornios per cápita en Latinoamérica, a pesar de tener la menor inversión producto de décadas de colectivismo”, señaló.

En ese aspecto, agregó: “No parece casualidad que esta oportunidad se presente al mismo tiempo de que me tocó ser presidente. Porque estos servidores necesitan inversiones y estas necesitan estabilidad a largo plazo”.

En el cierre de su discurso, el Presidente aseguró que busca “un país con reglas económicas claras e idénticas para todos” y que pueda “volver a acceder a tecnología de punta con precios competitivos”.

“Queremos volver a ser un país en donde se premie la innovación en lugar de castigarla, donde arriesgarse para solucionarle problemas a otros sea recompensado y no un motivo de escarnio público. Queremos que los ciudadanos de este país aprovechen su espíritu creativo para crecer, en lugar de tratar de sobrevivir”, agregó.

Por último, cerró: “Queremos volver a abrazar al capitalismo para que el capitalismo nos vuelva a abrazar a nosotros y no vamos a parar hasta lograrlo”.

TN