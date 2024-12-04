El senador detenido con 200 mil dólares en Paraguay dijo que no eran suyos

El senador del peronismo oficialista Edgardo Kueider habló luego de ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares, más de $600 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. El dirigente fue interceptado por la prensa local mientras se dirigía a declarar ante el fiscal de la causa y expresó: “El dinero no era mío”.

Kueider se declaró “inocente” ante la prensa y descartó tener algún tipo de negocio en camino. “No tengo que justificar nada, no era mío el dinero. Le voy a dar mi versión al fiscal”, agregó. Los fiscales a cargo de la investigación son Gabriel Segovia Villasanti y Alcides Giménez Zorrilla.

A las 0:30 de este miércoles, el senador Eduardo Kueider fue detenido en Paraguay, según el parte oficial de la Aduana local. Durante el control que se realizó en la cabecera guaraní del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil, se encontraron entre sus pertenencias más de USD 200 mil en efectivo, $600 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Kueider se trasladaba en un vehículo Chevrolet Trailblazer 4x4 negro, una SUV de alta gama. El dominio termina en 97OJ y figura radicado en la ciudad de Buenos Aires, aunque tiene la identificación de un concesionario oficial de Concordia, la ciudad de donde es oriundo el legislador.

Según pudo reconstruir este medio, las autoridades guaraníes detuvieron el auto del senador nacional para realizar una verificación. Entonces, se constató que dentro del habitáculo había una mochila negra que contenía “divisas de distintas denominaciones (dólares americanos, pesos argentinos y guaraníes), sin las documentaciones legales para el ingreso de divisas al país (declaración jurada)”. En el momento, intervinieron funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DINT) y personal de la Armada Paraguaya.

“A las 12:40 aproximadamente, el personal de la DNIT hizo un control de rutina en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil, se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares”, detalló el director de Ingresos Tributarios del vecino país, Oscar Orué.

Orué informó que el dirigente argentino no colaboró con las autoridades cuando fue detenido en el puente. De hecho, Kueider se rehusó a contestar por qué viajaba con ese dinero y con qué fin quería ingresarlo a Paraguay. El vehículo en el que se movilizaba el legislador argentino fue trasladado al depósito B de la terminal portuaria de Ciudad del Este. El resto de las evidencias se derivaron a la División Resguardo para la continuidad de los trámites administrativos.

El senador no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción (OA) en 2023 ni en 2022, como exige la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La última disponible es del 2021 y es una Rectificativa, o sea debió corregir algún dato consignado en la Original. En esta DDJJ declaró bienes, dinero y acciones societarias por un total de $5.399.157. Como senador, Kueider debe informar su patrimonio anualmente, ya que el artículo 5to de esa norma incluye a los legisladores nacionales. Esta obligación tiene como objetivo permitir el control sobre un posible enriquecimiento ilícito mientras esté en funciones, y al dejar su cargo.

Escándalo político

El bloque Las Provincias Unidas, que integra el senador Edgardo Kueider, emitió esta tarde un comunicado en el que se despegó de la detención del legislador y manifestó que la Justicia debe resolverlo.

Sin embargo, el kirchnerismo avanzó con la idea de echar al legislador que ingtresó a la Cámara lat por el Frente de Todos pero rápidamente se pasó al oficialismo a medida de las necesidades del oficialismo de la Libertad Avanza.