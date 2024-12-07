El Gobierno desplazó a la titular de la ex AFIP, Florencia Misrahi

El presidente Javier Milei decidió desplazar hoy a Florencia Misrahi de su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), luego de una serie de desacuerdos entre la funcionaria y el Ejecutivo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, quienes adelantaron que la medida se oficializará en las próximas horas.

El cambio en la dirección de ARCA se produjo a tan solo un mes de la reestructuración de la AFIP anunciada en octubre de 2023, cuando el gobierno de Milei reveló su intención de modificar el organismo tributario, que pasaría a llamarse ARCA. Esta transformación tenía como uno de sus principales objetivos la eliminación de los altos salarios que se percibían en la institución, lo cual generó tensiones internas.

La salida de Misrahi se produce en medio de una creciente presión por parte de la administración de Milei para reducir los costos operativos del sector público, como parte de un plan más amplio para alcanzar el equilibrio fiscal.

La ARCA, en su nueva versión, tiene entre sus principales objetivos mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria y aduanera, en un contexto económico complejo para el país, que atraviesa una alta inflación, devaluación de la moneda y una creciente deuda externa. Los analistas aseguran que la reestructuración de la agencia también apunta a un cambio en la forma de gestionar los recursos públicos y las políticas impositivas.

La salida de Mizrahi también podría tener repercusiones dentro de la estructura interna de la administración pública, ya que la ex titular de ARCA era una figura clave en el esquema económico del gobierno anterior, y su alejamiento podría generar un vacío de poder o alterar ciertos planes previamente establecidos.

