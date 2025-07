El Gobierno apura reglamentaciones, proyectos y una reorganización de áreas

Después de la sanción de la Ley Bases y del demorado Pacto de Mayo en el que, en los hechos, nadie, ni en el Gobierno ni en los aliados, tiene depositadas demasiadas expectativas, en la Casa Rosada sobrevolaba por estas horas la necesidad de apurar una serie de reglamentaciones, de proyectos y de reorganización de áreas para tratar de darle un inicio formal y contenido a la “fase 2″ que el propio Javier Milei promocionó horas después de la aprobación de la normativa que demoró seis meses de tratamiento.

Sancionado ese paquete parlamentario fundacional, Milei y sus principales colaboradores son conscientes de la necesidad del Ejecutivo de robustecer una gestión que, hasta ahora, estuvo atravesada por el plan de estabilización de la macroeconomía, exitoso para el Gobierno, pero que empezó a mostrar serias señales de agotamiento en las últimas semanas, y por la negociación en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal, que se consumió el primer semestre. Sostenidas, en ambos casos, por una eficaz puesta en escena comunicacional que blindó a la administración libertaria.

En los últimos días, en la Casa Rosada se intensificó en ese sentido el trabajo vinculado con la reglamentación de esta normativa, que arrastra desde la sanción y promulgación de la iniciativa un condimento adicional: por su complejidad, involucra a un buen número de áreas de la administración pública. “Es mucho trabajo, varios decretos, muchas áreas involucradas”, explicaron, escuetas, fuentes oficiales.

Esta madrugada, por caso, se publicó en el Boletín Oficial parte de la reglamentación del paquete fiscal aprobado a fines de junio por la Cámara baja, vinculado a Bienes Personales y el blanqueo. Restaba, sin embargo, el capítulo de Ganancias.

Parte de esa labor recaía en estos días en la oficina de María Ibarzabal Murphy, la secretaria de Planeamiento Estratégico del Gobierno, una funcionaria cercanísima y de estrechísima confianza del asesor Santiago Caputo, que sobrevuela todo el gabinete si es que no tiene plena injerencia en casi todos los ministerios. Al consultor le adjudicaban ayer la decisión oficial de reavivar el conflicto en la ex agencia de noticias del Estado, con la dispensa de todo el personal periodístico cuando, en teoría, se había acordado el pase a la órbita de RTA. Según trascendió, en el primer piso de la Casa Rosada no cayó nada bien el festejo del gremio de prensa tras el regreso a los edificios de la ex Télam que permanecieron vallados durante más de 120 días.

Para el Gobierno, es una definición vinculada no solo a la gestión, si no también a la construcción de un relato atravesado con potencia por lo ideológico. En ese contexto, el Ejecutivo le buscaba en estos días una salida a la situación del INADI, para tratar de cerrarlo de manera definitiva.

Una situación similar atraviesan las empresas públicas que el Gobierno pretende desprender de la órbita del Estado, aun en el caso de aquellas que puedan eventualmente presentar balances favorables. A fin del mes pasado, como publicó este medio, el equipo de Milei a cargo de ese rubro, con Caputo a la cabeza como autor intelectual y Diego Chaher como ejecutor material, recibió en el primer de la Casa Rosada a una docena de titulares de esas compañías estatales para bajarles línea del proceso que el Ejecutivo pretende acelerar en los próximos meses.

¿El mensaje? Cada representante de cada empresa tiene que encontrar el mejor plan para “mejorar” la administración de las mismas. Y encarar, en esa línea, una fase para modificar el estatus jurídico de las compañías, para pasar al esquema de sociedades anónimas. Es decir, privatizarlas. En algunas empresas se menciona, en ese sentido, que desde Casa Rosada se bajó la orden para propiciar la venta de las acciones del Estado. Y trascendió “marzo” del próximo año como un mes “tope”.

El inicio de la “fase 2″, signada por la necesidad de empezar a aceitar de una vez por todas la gestión, y encarar un proceso de recuperación económica, sí exhibió en estas semanas la decisión parcial del Ejecutivo de empezar a mostrar algunos gestos con las provincias aliadas y los gobernadores que apoyaron la sanción del paquete de leyes enviado por Milei.