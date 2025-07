María Eugenia Vidal rechaza una posible fusión entre el PRO y LLA

La diputada del PRO María Eugenia Vidal reactivó el debate por la posible alianza con La Libertad Avanza, de cara a las elecciones del año próximo, y opinó en contra de una fusión de ambos partidos, como reclaman algunos sectores, al remarcar que, si se avanza por esa vía, “después estás obligado a apoyar todo, incluso aquello que no crees que esté bien”.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires analizó la situación política actual y se preguntó si después de la victoria de Javier Milei en los comicios presidenciales del 2023, “hay que seguir usando las mismas categorías de oficialismo y oposición”.

“La gente votó a un outsider, a alguien de afuera del sistema, harta de la falta de respuestas de los últimos 40 años, porque si hay algo que la democracia nos trajo fue estabilidad política y libertad, pero no nos trajo bienestar”, explicó.

En diálogo con la periodista Romina Manguel para el programa A confesión de parte, que se emite por FM Milenium, la dirigente sostuvo que hay que “dejar de pensar en si uno es oposición u oficialismo, y empezar a ver si algo le sirve a la gente o no”.

“Por eso también es tan importante para nosotros mantener al PRO, porque si vos te fusionás con el partido que gobierna, porque tenés algunas coincidencias con parte de sus ideas, después estás obligado a apoyar todo, incluso aquello que no crees que está bien o con lo que no estás de acuerdo”, advirtió.

En este sentido, Vidal celebró que La Libertad Avanza tenga con el PRO “un funcionamiento mucho más republicano que con el kirchnerismo” y aseguró que se siente “cómoda acompañando” en los proyectos que cree que “están bien”.

No obstante, señaló que, “aunque el oficialismo tenga un triunfo contundente el año que viene, no va a tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras”, por lo que el “Congreso va a tener que trabajar y tratar de ponerse de acuerdo”.

Para la diputada, el PRO “se está reordenando, bajo el liderazgo de Mauricio (Macri)” y “es el de ser un adulto en la sala y acompañar al Gobierno” en algunas cuestiones, pero “al mismo tiempo mantener la identidad”.