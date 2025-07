Las Paso y la Boleta Única de Papel figuran en la agenda legislativa

En el Congreso se perfila un nuevo dilema en la oposición: eliminación de las Paso versus Boleta Única de Papel (BUP). Con el primer proyecto, que suele ser pedido por los oficialismos, el Gobierno marcaría una vez más la agenda de debate y complicaría al resto de las fuerzas, que buscan destrabar la segunda ley para generar un ahorro al Estado y continuar, al menos, con los dos turnos electorales.

La idea de erradicar las Paso comenzó en la era Cambiemos, de Mauricio Macri. Volvió al debate, por poco tiempo, durante el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Costos, supuesto cansancio de la sociedad para ir a votar y otros argumentos fueron esgrimidos en aquellas ocasiones. El problema fue siempre el mismo: plantearlo muy cerca de las elecciones. Ahora, la gestión libertaria lo empujaría en año par y expondría a los legisladores opositores a dar definiciones concretas tras palabrerío y cero concreción.

La eliminación de las Paso significaría un drama en varias fuerzas y jugosas negociaciones subterráneas con el Ejecutivo, en algunos casos. El Gobierno ve ese potencial y disfruta, por ahora, lo que generaría la discusión de esta ley.

¿Cuál es la situación de la BUP en el Senado? En las sesiones extraordinarias del último período estival se logró un dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales. No obstante, en dicho plenario, la entonces eventual aliada del oficialismo Mónica Silva, que representa a Juntos Somos Río Negro -fuerza que apoyó el texto aprobado por Diputados, en 2022-, presentó un despacho de minoría con cambios, que fue apoyado por el cristinismo. Al dictamen de Silva se sumó su compañero de interbloque y renovador misionero -no massista-, Carlos Arce. Este partido se ausentó en la Cámara baja cuando se votó la Boleta Única de Papel. Entonces, si a los 39 legisladores del oficialismo y la oposición no K que se unieron el 13 de diciembre para votar autoridades se le restaran Silva, Arce y la también misionera Sonia Rojas Decut, el proyecto queda bloqueado, ya que necesita la mayoría absoluta del pleno, es decir, 37 voluntades, y en cuestión electoral no puede desempatar Victoria Villarruel.