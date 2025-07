Aseguran que la ola polar causó un enorme incendio

Hace unos días, expertos en meteorología y climatología advirtieron que, por su particular sequedad, la ola de frío polar estaba generando un fenómeno llamado helada negra, cuya cualidad es quemar el pasto en lugar de protegerlo con escarcha. La muerte de la vegetación, anticiparon, se podría traducir en un saldo complicado: una gran cantidad de material combustible “disponible” que en unos meses podría empeorar la tradicional temporada de focos de fuego.

Todo eso ocurrió anticipadamente en Córdoba, donde al cierre de estas líneas se desplegaba un incendio de dimensiones mayúsculas, que se llevó puestas al menos 4.000 hectáreas al sur del cerro Champaquí.

Los bomberos estiman “gobernar” el fuego en “un par de días, pero es una pelea cuerpo a cuerpo”, compartió Roberto Schreiner, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Allende, brigadista forestal y vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba.

“Para darse una idea, yo estuve en el incendio que hubo en el verano en el parque Los Alerces, en Chubut. Entonces se quemaron 8.000 hectáreas en 25 días. Yo estoy en Yacanto y el incendio que estoy viendo desde acá se llevó 4.000 hectáreas en 36 horas”, describió.

La zona de afectación abarca los valles de Traslasierra y Calamuchita. En busca de una explicación a un fenómeno que parece no solo muy grande sino también demasiado adelantado, Schreiner confirmó la trascendencia dos situaciones peculiares, posiblemente relacionadas a los vaivenes extremos que acentúa el cambio climático.

La primera es la propia ola de frío polar de las últimas semanas que, remarcó el bombero y funcionario, en Córdoba continúa: “Acá no aplacó para nada. Ayer tuvimos una helada tremenda, de 7 bajo cero en Yacanto”.

La segunda, nada menor, es que “el invierno se adelantó un mes. El año pasado hubo dos o tres heladas. Este año ya fueron como 15 y todavía faltan casi dos meses de invierno”.

Esto se traduce en un adelantamiento general de la “temporada de incendios forestales” (usando la terminología de Schreiner) y en que los bomberos, que trabajan voluntariamente para paliar el fuego, “deben combatir entre cuatro y cinco incendios diarios”.