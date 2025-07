Pesadilla en Santa Fe: desvalijaron una casa mientras realizaban un velorio

Una mujer santafesina, mientras velaba a su hermana, sufrió el brutal robo de su casa. Entre las cosas de valor que le fueron sustraídas estaba el dinero para pagar el funeral. Ocurrió durante la madrugada de este lunes en la localidad de Roldán. Ahora pide ayuda a través de las redes sociales.

Caren Hinz, la joven de 31 años fallecida, se hizo conocida en abril cuando su familia organizó colectas solidarias y rifas para poder costear un tratamiento costosísimo en Barcelona, en España. Padecía un cáncer triple de mama y en Argentina no había solución posible. Luego de mucho esfuerzo, pudo encarar el viaje e iniciar el tratamiento. Pero no le dio resultado.

A principios de mes se conoció la dolorosa noticia de su fallecimiento. Y la nueva peregrinación económica de la familia para repatriar el cuerpo y despedirla en su Santa Fe natal. Pasaron varios días hasta que pudieron juntar el dinero y que el cuerpo regresara al país, luego de pasar unos días en la aduana.

Finalmente, este lunes su hermana Brenda y familiares le estaban dando el último adiós, pero mientras eso sucedía un grupo de delincuentes entró a su casa ubicada en el barrio Tierra de Sueño 3, y la desvalijaron. Entre las cosas de valor que robaron, se encontraba el dinero para afrontar el sepelio.

"Llegamos del velorio de Caren y ¡nos entraron a Robar! Fue una manada porque sabían que no íbamos a estar. Hijos de p...", contó Brenda Hinz en una publicación en Instagram. Varios medios locales daban cuenta de lo ocurrido: faltan varias cosas de valor y dinero para afrontar el funeral, consignaron. Una pesadilla.

"Cuando entramos vimos que estaba abierta la ventana del balcón y nos dimos cuenta que por ahí ingresaron. Lo que más nos duele son las cosas de Caren, la notebook que ella tanto amaba, donde había tantas fotos", lamentó Brenda.

En charla con Radio 2, la joven insistió en que "fue una batida" y lo justificó en que allí "no suelen pasar ese tipo de cosas". "Las bicicletas siempre duermen afuera y nadie se las lleva", completó.

Si bien todavía no terminaron de informar todo lo que le llevaron, a simple vista notaron la ausencia de dos computadoras, una consola de juegos, relojes y dinero en efectivo que había en la casa, según publicó el sitio Rosario 3.