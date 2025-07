La CGT se reunió con el Gobierno y le pidió que eleve el piso de Ganancias

El Gobierno explora un acercamiento con la CGT en medio de la turbulencia financiera que no da tregua y mientras algunos de los referentes gremiales empujaban un nuevo paro general. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió a la cúpula de la CGT en el piso 13 del ministerio de Trabajo.

Minutos antes de las 13, la plana mayor de la central obrera ingresó por Alem 650. La mayoría lo hizo por separado. Se fueron más de dos horas más tarde.

El primero en llegar fue el co secretario de la CGT Héctor Daer que anunció la intención de exigirle al Gobierno que retire la apelación ante la Corte Suprema del fallo que anula el capítulo IV del DNU 70, vinculado a la reforma laboral. O sea, que frene la reforma que introdujo en el Mega-DNU y que está parada por la Cámara del Trabajo.

Esa sería una condición sine que non para que la central obrera acceda a sentarse en el Consejo de Mayo, el órgano de representación política y sectorial que deberá velar por transformar en leyes el Pacto de Mayo. El reclamo del Ejecutivo al máximo Tribunal fue la exigencia más ruidosa de los gremialistas en la sede de Trabajo, pero no la única.

Los referentes CGT advirtieron que esperan que se eleve el piso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que se reinstaló con el Paquete fiscal, y una reglamentación clara de los artículos laborales de la ley ómnibus. "Tenemos preocupaciones varias, le solicitamos al Gobierno que retire la apelación ante la Corte respecto al capítulo IV del DNU 70/2023. Expresamos preocupación por varios artículos laborales de la ley Bases, como el de los bloqueos (a empresas), la registración de empresas con 12 trabajadores y lo ambiguo y vago de que un independiente pueda tener 3 independientes sin tener relación de dependencia", dijo Daer a la prensa a la salida de la reunión.