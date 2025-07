Piquete en las Cataratas: miles de turistas quedaron cuatro horas varados

Miles de turistas debieron permanecer varados en el acceso al Parque Nacional Iguazú a causa de un piquete que realizaron sindicalistas del Centro de Empleados de Comercio por el despido de dos agentes de la empresa Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios en las Cataratas.

Los sindicalistas habían comenzado con las protestas este miércoles pero sin interrumpir el desplazamiento de los visitantes dentro de la reserva.

Las medidas se endurecieron en la mañana de este jueves con un bloqueo total del camino de ingreso a las Cataratas.

El conflicto se inició a raíz del despido de dos antiguos empleados que estaban a cargo del sector de la playa de estacionamiento del Parque.

La empresa decidió prescindir de ellos a raíz de los numerosos robos y hurtos denunciados por los turistas en sus vehículos.

El piquete fue encabezado por dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio de Puerto Iguazú.

Testigos de la manifestación señalaron que eran más de 20 las personas que se ubicaron sobre la ruta de acceso con pancartas, pidiendo la reincorporación de los dos trabajadores que fueron despedidos.

El gremio sostiene que la responsabilidad por los hechos delictivos no deben recaer en los agentes de la empresa concesionaria de los servicios turísticos. No obstante, contrapusieron que en la mayoría de los casos no se detectaron signos de violencia sobre los vehículos.

“Estamos en el acceso al Parque Nacional y vamos a quedarnos hasta que la empresa Iguazú Argentina reincorpore a los dos trabajadores”, sostuvo Fredy Benegas, secretario general del Sindicato de Comercio.

Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), dijeron que cerca del mediodía se liberó el acceso de los visitantes y que los manifestantes mantienen la protesta a un costado del camino de ingreso al Centro de Visitantes.

La protesta se da en plena temporada alta, con un promedio diario de más de 8.000 visitantes en el Parque, muchos de los cuales programaron su visita para este mes para poder acceder a Garganta del Diablo, el más espectacular de los 275 saltos. Ese paseo estuvo interrumpido desde octubre del año pasado debido a los daños que causó una inundación en la pasarela.