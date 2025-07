Escaló con una desmentida el escándalo de las pensiones

Luego de que el Gobierno denunciara que durante los gobiernos kirchneristas se otorgaron miles de pensiones truchas por invalidez, el ex director ejecutivo de Agencia Nacional de Discapacidad salió a cuestionar puntualmente un caso que generó incredulidad y que tiene que ver con la insólita radiografía de un perro que presentó un médico de Corrientes en 2022 para aprobar uno de esos beneficios.

"Para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó junto al certificado la radiografía de un perro con una particularidad. ¡Tiene la cola del perrito! Y le otorgaron la pensión", expresó indignado Manuel Adorni durante la conferencia de este viernes por la mañana.

Con la radiografía en mano, el vocero presidencial insistió: "Lo que suena increíble, porque uno puede confundir cualquier cosa ¿no?, es la cola del perrito... ¿Qué se pensaban que era? ¿Qué era la cola? Bue... Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad", agregó.

La respuesta por parte de quien fuera el director ejecutivo de la entidad que aprobaba o rechazaba esas pensiones no tardó en llegar. Fernando Galarraga, ex titular de la Agencia de Discapacidad durante la gestión de Alberto Fernández, salió al cruce y lo hizo como todo en estos tiempos: por las redes sociales.

Fue en su perfil de X que negó que la persona que entregó esa radiografía haya recibido una pensión por discapacidad.

"¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: A la gente y lo hacen con MENTIRAS para argumentar la baja de Pensiones No Contributivas que se vienen", escribió en un hilo.

"Otra MENTIRA dentro de las tantas que se están diciendo, entre ellas que nuestra gestión otorgó una pensión tomando como fundamento la radiografía de un perro. El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, NUNCA COBRÓ NI COBRA una pensión entregada durante nuestra gestión", argumentó el ex funcionario.

Galarraga, en ese sentido, pidió un derecho a réplica al Gobierno y hasta informó el número de expediente en el que figura el caso.