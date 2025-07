Fuerte cruce entre Guzmán y Llach por el envío de oro de las reservas al exterior

El exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, Martín Guzmán (foto), y el exvicepresidente del Banco Central en la presidencia de Mauricio Macri, Lucas Llach, tuvieron un fuerte cruce por la decisión que tomó la gestión de Javier Milei de enviar oro de las reservas al exterior.

“Ya tenemos cerrado el rollover. Lo único que tenemos que garantizar son los intereses. Nosotros ya tenemos armadas las repo -es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado- el año que viene en caso de que queramos salir el mercado y no consigamos para rollear. Nosotros pagamos como sea”, explicó el presidente Milei en defensa del envío al exterior de lingotes de oro que se encontraban acopiados dentro del Banco Central.

En esa línea, el exministro de Economía de Alberto Fernández cuestionó en X -antes Twitter-: “¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili? Aclaración: un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro”.

“Te gastabas los dólares de los depositantes, Guzmán. Es llamativo que no sea delito”, lo salió a cruzar el exvicepresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Lucas Llach. “Eso es falso, ser inmundo y repugnante”, contraatacó Guzmán. Llach, sin embargo, fue quien se quedó con la última palabra: “Cierto que no llegaste al capítulo de fungibilidad del dinero. El kirchnerismo es todo autoselección adversa. Sos un socialdemócrata sodomizado por el kirchnerismo. Ojo, ¡renunciaste x Twitter durante un discurso de CFK! ¡Puñetazo en la mesa lleno de valentía irrelevante, al estilo de tu promotor el Beto!”.