Bullrich reaviva la interna con Macri dentro del PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un mensaje al expresidente Mauricio Macri en plena interna del PRO y planteó que el debate que debe darse al interior de la fuerza es su ubicación con respecto al gobierno de Javier Milei: “La línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”.

“No es un problema de vínculos sino que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema. ¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante”, planteó en una entrevista en el programa Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “En la Argentina la gran división no es el PRO o el radicalismo, es si estás y vas a apoyar al Gobierno porque consideras que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hace el gobierno de manera especulativa. No es un problema del PRO, le cabe a todas las fuerzas políticas”.

Para Bullrich, “la línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”. “Es un momento de tirar del carro, apoyar, comprometerse y hay cientos de funcionarios de este gobierno que están afiliados al PRO y todos están tirando del carro”, insistió luego de que el titular de la fuerza se manifestara en contra de una fusión con La Libertad Avanza.

Mauricio Macri retomará este lunes su agenda dentro del PRO luego de su viaje por Europa.