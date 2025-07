El PRO y ex libertarios avanzan para crear un interbloque en Diputados

La Cámara de Diputados tendrá una nueva configuración para el segundo semestre. Algunos sectores dialoguistas puede que ya no lo sean tanto y otros definen si arman interbloques para tener un mayor peso político en las discusiones que se vienen.

Esta parece ser la estrategia encarada por el presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, quien aseguró: “Con el PRO estamos llegando a un acuerdo para armar el interbloque”. Se trata de un dirigente que fue el primer titular que tuvo La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja y que terminó desplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni, que responde sin matices a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las conversaciones para conformar un interbloque donde convivan los tres diputados del MID con los 40 del PRO se desarrollan a buen ritmo. Así lo confirmó el ex presidente del bloque de LLA. “Es algo que empecé a trabajar desde el 10 de diciembre”, confió a Infobae. Retomó, según sus palabras, una iniciativa que se frustró “porque no había consenso y porque hubo otras cuestiones”.

“Cuando me aparté del bloque lo seguí trabajando desde el MID y tengo bastante avanzadas las conversaciones con el PRO y hay diputados independientes y de fuerzas provinciales que se podrían sumar”, indicó.

Zago también abrió la invitación a sumarse al bloque de LLA, que hoy cuenta con 38 legisladores. Si eso sucediera, tendrían un interbloque de al menos 78 diputados, que los dejaría muy cerca de Unión por la Patria, que tiene 99. Si se suman los radicales, que hasta ahora se mostraron permeables a las conversaciones con el Ejecutivo, y que tendrían las presidencias de Comisiones importantes, podrían tener el control de la Cámara baja.

Por el lado del bloque amarillo, aseguraron que las conversaciones existen y que hay buena sintonía.