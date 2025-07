Juicio por el atentado: Nicolás Carrizo se quebró y le pidió perdón a Cristina Kirchner

La segunda audiencia del juicio por el atentado contra Cristina Kirchner comenzó accidentada. Brenda Uliarte se presentó a declarar en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), pero en el estrado dijo que se sentía mal y se retiró, mientras que Nicolás Carrizo se quebró a poco de empezar cuando recordó a la muerte de su padre. Luego planteó que los mensajes en los que hablaba de matar políticos eran "un chiste". "No tengo nada en contra de Cristina, jamás mataría a una persona", sostuvo y le pidió perdón a la ex mandataria.

Se trata de dos de los detenidos en la causa que investiga el ataque contra en la puerta de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, cuando le gatillaron un arma a pocos centímetros de su cabeza el 1° de septiembre de 2022. Junto a Fernando Sabag Montiel -quien perpetró el fallido ataque- están acusados del delito de homicidio doblemente agravado en grado de tentativa.

Brenda Elizabeth Uliarte, que fue pareja de Sabag Montiel, se sentó a declarar minutos después de las 10 de la mañana ante el jurado, dijo que no haría un relato de los hechos sino que prefería contestar preguntas. Sin embargo, a poco de empezar a responder se arrepintió. Llegó a negar haber sido "partícipe y encubridora del ataque", trató a su ex novio de "manipulador" y luego adujo sentirse mal y pidió suspender su declaración.

Después fue el turno de Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el jefe de "la banda de los Copitos". "Estaba esperando un montón para hablar con ustedes, no tienen idea cuánto. De alguna forma pensé que esto iba a resolverse antes y nunca llegaba el día. Por fin puedo dar mi versión", comenzó y así anticipó que buscaría desligarse del hecho.

Primero hizo un racconto de su vida. Habló de la muerte de su padre y contó que quedó al cuidado de su hermano. Dijo que todos le dijeron que lo iban a apoyar, pero que no recibió ninguna ayuda.